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«Марсель» потерпел поражение от «Метца»

Матч: МетцМетц1 : 0Олимпик МарсельОлимпик Марсель
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:44 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

«Марсель», выбивший на неделе «Лион» из Кубка Франции, проиграл в 23-м туре Лиги 1 «Метцу» на выезде.

Метц, стадион «Сен-Симфорьен»

«Метц» – «Марсель» - 1:0 (0:0)
Гол: Жуффр 82.

«Метц»: Дидиллон, Ассу-Экотто, Бишевац, Фалетт, Бальиу, Лежен (И. Сарр 57), Дукуре, Филиппс, Диабате, Нгуэтт (Жуффр 76), Вион (Эрдинч 62).
Главный тренер: Филипп Хиншбергер.

«Марсель»: Пеле, Фанни, Роландо, Сакаи, Дориа, Сертич, Кабелла, Товен (Гомис 54), Лопес, Б. Сарр (Пайет 54), Замбо (Сансон 84).
Главный тренер: Руди Гарсия.

Предупреждения: Товен 33, Дукуре 58, Сакаи 81, Фанни 90.

Судья: Лесаж (Франция).

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