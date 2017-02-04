«Марсель» потерпел поражение от «Метца»

Деятельность уходящего директора «Ливерпуля» Эйра идеально описывает разницу между коммерцией и футболом – «Соккер.ру» разбирает покупки и продажи «красных».

«Соккер.ру» презентует свою систему определения зрелищности футбольных поединков и применяет ее к топ-матчам АПЛ, которые не всегда впечатляют в текущем сезоне.