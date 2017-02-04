Тульский «Арсенал» арендовал защитника сборной Замбии Сунзу
Сегодня, 00:47 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Сергей Иванов
Защитник сборной Замбии Стопилла Сунзу перешел в тульский «Арсенал». Не так давно он стал игроком «Шанхай Шэньхуа», куда перешел из «Сошо». Однако китайский клуб отдал 27-летнего игрока в аренду «Арсеналу» до конца сезона. Ранее его арендовал «Лилль».
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