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Нигматуллин: «Капитан – самый серьезный человек в команде, у Дзюбы с этим проблемы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Нигматуллин Руслан, Дзюба Артём, Иванович Бранислав
Сегодня, 01:06 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение нападающего Артёма Дзюбы капитаном «Зенита», отметив, что в будущем капитанская повязка может перейти к новичку сине-бело-голубых Браниславу Ивановичу:

«Капитан — самый серьезный человек  в команде. А у Артёма с этим не все в порядке. Он любит пошутить, посмеяться и т .д. Дзюба — нетипичная фигура для капитанства. Может быть, Иванович обживется в команде и станет капитаном».

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