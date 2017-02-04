Нигматуллин: «Капитан – самый серьезный человек в команде, у Дзюбы с этим проблемы»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Нигматуллин Руслан, Дзюба Артём, Иванович Бранислав
Сегодня, 01:06 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение нападающего Артёма Дзюбы капитаном «Зенита», отметив, что в будущем капитанская повязка может перейти к новичку сине-бело-голубых Браниславу Ивановичу:
«Капитан — самый серьезный человек в команде. А у Артёма с этим не все в порядке. Он любит пошутить, посмеяться и т .д. Дзюба — нетипичная фигура для капитанства. Может быть, Иванович обживется в команде и станет капитаном».
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