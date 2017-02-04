Нигматуллин: «Капитан – самый серьезный человек в команде, у Дзюбы с этим проблемы»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение нападающего Артёма Дзюбы капитаном «Зенита», отметив, что в будущем капитанская повязка может перейти к новичку сине-бело-голубых Браниславу Ивановичу:

«Капитан — самый серьезный человек в команде. А у Артёма с этим не все в порядке. Он любит пошутить, посмеяться и т .д. Дзюба — нетипичная фигура для капитанства. Может быть, Иванович обживется в команде и станет капитаном».