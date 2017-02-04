«Милан» интересуется Клаудио Браво

«Милан» нацелился на голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво.

В последнем туре АПЛ вратарь сборной Чили остался в запасе на матч «Ман Сити» с «Вест Хэмом» (4:0).

Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает кандидатуры на возможную замену голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.