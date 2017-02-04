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«Милан» интересуется Клаудио Браво

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Манчестер Сити, Браво Клаудио, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 01:26 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

«Милан» нацелился на голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво.

В последнем туре АПЛ вратарь сборной Чили остался в запасе на матч «Ман Сити» с «Вест Хэмом» (4:0).

Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает кандидатуры на возможную замену голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

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