«Милан» интересуется Клаудио Браво
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Манчестер Сити, Браво Клаудио, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 01:26 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
«Милан» нацелился на голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво.
В последнем туре АПЛ вратарь сборной Чили остался в запасе на матч «Ман Сити» с «Вест Хэмом» (4:0).
Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает кандидатуры на возможную замену голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.
Другие материалы по теме:
Вчера
22:56 Слухи Агент Озила контактировал с «Барселоной» 17
08:44 Слухи В Китае готовы платить Турану 25 млн евро в год 7
08:12 Слухи «Вест Хэм» готов выложить за Харта 15 млн фунтов 4
03:30 Слухи Лэмпард отказался от выгодного предложения из Китая 4
02:33 Слухи «Ювентус» просматривает Андре Гомеша 10
02 февраля 2017
23:41 Слухи Иско отказался продлевать контракт с «Реалом» 27
Или войдите через
Лучше бы Милан следил за игроками других позиций. А то вообще беда будет.. Увы.
Но верим в лучшее!
Вперед Милан!