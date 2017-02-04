Сабитов: «Думаю, что Фарфан не сможет адаптироваться в „Локомотиве“»

Экс-игрок «Локомотива» и известный российский специалист Равиль Сабитов прокомментировал подписание «железнодорожниками» нападающего Джефферсона Фарфана:

«К сожалению, перуанец сейчас находится на закате карьеры, а „Локомотив“ не готов платить большие суммы на новых футболистов, отсюда и ставка на свободных агентов. Многое в вопросе игры Фарфана зависит от адаптации, он должен почувствовать себя как дома, и речь не только о внешнем мире, но и о внутреннем. Всё, начиная от тренировок и заканчивая взаимоотношениями внутри коллектива, может повлиять на выступления Фарфана. Мне кажется, что иностранцы часто не могут заиграть в нашем чемпионате именно из-за проблем с адаптацией.

Мне кажется, что с Фарфаном произойдет именно такая история: он не сможет адаптироваться и сыграть на прежнем уровне. Думаю, нас ждет повторение истории Кураньи, который был звездным игроком, но в „Динамо“ сыграть лучше, чем в бытность игроком „Шальке“, не смог. Все дело в адаптации».