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Сабитов: «Думаю, что Фарфан не сможет адаптироваться в „Локомотиве“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Фарфан Джефферсон, Сабитов Равиль , Кураньи Кевин
Сегодня, 01:47 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Павел Молочный

Экс-игрок «Локомотива» и известный российский специалист Равиль Сабитов прокомментировал подписание «железнодорожниками» нападающего Джефферсона Фарфана:

«К сожалению, перуанец сейчас находится на закате карьеры, а „Локомотив“ не готов платить большие суммы на новых футболистов, отсюда и ставка на свободных агентов. Многое в вопросе игры Фарфана зависит от адаптации, он должен почувствовать себя как дома, и речь не только о внешнем мире, но и о внутреннем. Всё, начиная от тренировок и заканчивая взаимоотношениями внутри коллектива, может повлиять на выступления Фарфана. Мне кажется, что иностранцы часто не могут заиграть в нашем чемпионате именно из-за проблем с адаптацией.

Мне кажется, что с Фарфаном произойдет именно такая история: он не сможет адаптироваться и сыграть на прежнем уровне. Думаю, нас ждет повторение истории Кураньи, который был звездным игроком, но в „Динамо“ сыграть лучше, чем в бытность игроком „Шальке“, не смог. Все дело в адаптации».

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