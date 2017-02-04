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Конте: «Важно не забывать поражение от „Арсенала“ в первом круге»

Матч: ЧелсиЧелси-:-АрсеналАрсенал
Начало матча: Сегодня, 15:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Уотфорд, Конте Антонио
Сегодня, 02:39 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Челси» Антонио Конте перед матчем 24-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» вспомнил поражение от «канониров» в первом круге АПЛ (0:3):

«Важно не забывать поражение от „Арсенала“ в первом круге. Это было крупное поражение, мы проигрывали 0:3 уже после первого тайма. Я всегда помню об этом поражении. Надеюсь, мои игроки о нем тоже не забывают, потому что завтра их ожидает сложный матч. С тех пор многое изменилось. Мы стали единой командой. Хотим провести хорошую игру и постараться обыграть „Арсенал“.

Мы находимся в хорошей форме и демонстрируем хороший футбол, играя на высоких скоростях. Сейчас у нас есть отличная возможность продемонстрировать это. Играем на своем поле, наши болельщики погонят нас вперед, но, несомненно, „Челси“ должен сыграть очень внимательно.

Я посмотрел матч „Арсенала“ с „Уотфордом“, и могу сказать, что иногда результат не соответствует содержанию игры. „Арсеналу“ не повезло. „Уотфорд“ провел отличную игру, но у „Арсенала“ было множество возможностей, чтобы забить и выиграть ту встречу. „Арсенал“ находится в хорошей форме, и странно, что они проиграли тот матч».

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