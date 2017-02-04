Пеле: «Роналду лучше Неймара только в игре головой»

Легендарный бразильский футболист Пеле сравнил своего соотечественника, нападающего «Барселоны», Неймара с форвардом «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду:

«Единственная проблема Неймара — это его игра головой. Криштиану Роналду не лучше него. С точки зрения техники, Неймар намного сильнее, но Роналду намного эффективнее играет головой. Вы можете видеть, что Неймар так не забивает, это нужно учитывать».

Ранее о нападающем сборной Бразилии высказался бывший наставник Неймара по национальной команде Луис Фелипе Сколари.