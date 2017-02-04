Пеле: «Роналду лучше Неймара только в игре головой»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Барселона, Пеле, Роналду Криштиану, Неймар
Сегодня, 03:02 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Легендарный бразильский футболист Пеле сравнил своего соотечественника, нападающего «Барселоны», Неймара с форвардом «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду:
«Единственная проблема Неймара — это его игра головой. Криштиану Роналду не лучше него. С точки зрения техники, Неймар намного сильнее, но Роналду намного эффективнее играет головой. Вы можете видеть, что Неймар так не забивает, это нужно учитывать».
Ранее о нападающем сборной Бразилии высказался бывший наставник Неймара по национальной команде Луис Фелипе Сколари.
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