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Пеле: «Роналду лучше Неймара только в игре головой»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Барселона, Пеле, Роналду Криштиану, Неймар
Сегодня, 03:02 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Легендарный бразильский футболист Пеле сравнил своего соотечественника, нападающего «Барселоны», Неймара с форвардом «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду:

«Единственная проблема Неймара — это его игра головой. Криштиану Роналду не лучше него. С точки зрения техники, Неймар намного сильнее, но Роналду намного эффективнее играет головой. Вы можете видеть, что Неймар так не забивает, это нужно учитывать».

Ранее о нападающем сборной Бразилии высказался бывший наставник Неймара по национальной команде Луис Фелипе Сколари.

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