Романцев: «Ерёменко – один из моих любимых полузащитников»

Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о дисквалифицированном за употребление кокаина полузащитнике ЦСКА Романе Ерёменко:

«Роман — один из моих любимых полузащитников. Никогда не говорил об этом, так как он выступал за ЦСКА. Очень большая потеря. У него практически нет слабых мест: и бьет, и с техникой все в порядке. Такой футболист у меня бы заиграл.

Когда ты привык находиться на виду, а потом играешь при пустых трибунах и на кочковатых полях — это может сломить психологически. Но, надеюсь, у Романа есть характер. Однако два года футбольного расцвета у него отняли…»

Российский специалист также прокомментировал назначение Артёма Дзюбы капитаном «Зенита».