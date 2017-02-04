Романцев: «Ерёменко – один из моих любимых полузащитников»
Сегодня, 03:16 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о дисквалифицированном за употребление кокаина полузащитнике ЦСКА Романе Ерёменко:
«Роман — один из моих любимых полузащитников. Никогда не говорил об этом, так как он выступал за ЦСКА. Очень большая потеря. У него практически нет слабых мест: и бьет, и с техникой все в порядке. Такой футболист у меня бы заиграл.
Когда ты привык находиться на виду, а потом играешь при пустых трибунах и на кочковатых полях — это может сломить психологически. Но, надеюсь, у Романа есть характер. Однако два года футбольного расцвета у него отняли…»
Российский специалист также прокомментировал назначение Артёма Дзюбы капитаном «Зенита».
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Хочется быть оригинальным, уважаемый Олег Иванович?
А вот и зря - водка еще никого не сделала оригинальным.