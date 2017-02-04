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Алекс Сандро: «„Ювентус“ должен быть готов к битве на „Драгау“»

Матч: ПортуПорту-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: 22.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Сандро Алекс
Сегодня, 04:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро поделился ожиданиями от предстоящей встречи со своей бывшей командой «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«У меня все еще много друзей в Португалии, и я знаю, насколько важны для них домашние матчи „Порту“.

Если честно, я не очень волнуюсь и хочу вернуться на „Драгау“ в качестве главного героя, это уникальное место. Когда „Порту“ встречается с большими клубами в Европе, они прилагают максимум усилий, этот матч становится для них игрой жизни. Я сам это испытал, и уверен, что в этот раз будет тоже самое. „Ювентус“ должен быть готов к битве».

Ранее своим мнением о грядущем противостоянии с «Порту» поделился полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио.

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