Алекс Сандро: «„Ювентус“ должен быть готов к битве на „Драгау“»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро поделился ожиданиями от предстоящей встречи со своей бывшей командой «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«У меня все еще много друзей в Португалии, и я знаю, насколько важны для них домашние матчи „Порту“.

Если честно, я не очень волнуюсь и хочу вернуться на „Драгау“ в качестве главного героя, это уникальное место. Когда „Порту“ встречается с большими клубами в Европе, они прилагают максимум усилий, этот матч становится для них игрой жизни. Я сам это испытал, и уверен, что в этот раз будет тоже самое. „Ювентус“ должен быть готов к битве».

Ранее своим мнением о грядущем противостоянии с «Порту» поделился полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио.