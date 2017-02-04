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Пол Инс: «Время Руни в „Манчестер Юнайтед“ подошло к концу»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Руни Уэйн, Инс Пол
Сегодня, 05:05 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Инс убежден, что нападающему «манкунианцев» Уэйну Руни пора покинуть клуб:

«Если бы я был на его месте, в его возрасте, не было бы ни единого шанса, чтобы я остался в „Манчестер Юнайтед“. Руни 31 год, и ему все еще есть, что предложить. Он хочет играть в футбол и хочет выходить в каждом матче. Если „Ман Юнайтед“ не может ему больше этого предложить, то его время в МЮ подошло к концу. Он слишком хорош, чтобы быть вспомогательным игроком. Для него пришло время покинуть „Манчестер Юнайтед“.

Были разговоры о его переходе в Китай или МЛС, но он все еще годен для топ-клубов Англии. Если бы Моуриньо дал добро, то клубы АПЛ выстроились бы в очередь за Руни».

Ранее форвард «красных дьяволов» отметил, что счастлив находиться в МЮ, но хотел бы чаще выходить на поле.

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