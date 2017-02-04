Пол Инс: «Время Руни в „Манчестер Юнайтед“ подошло к концу»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Инс убежден, что нападающему «манкунианцев» Уэйну Руни пора покинуть клуб:

«Если бы я был на его месте, в его возрасте, не было бы ни единого шанса, чтобы я остался в „Манчестер Юнайтед“. Руни 31 год, и ему все еще есть, что предложить. Он хочет играть в футбол и хочет выходить в каждом матче. Если „Ман Юнайтед“ не может ему больше этого предложить, то его время в МЮ подошло к концу. Он слишком хорош, чтобы быть вспомогательным игроком. Для него пришло время покинуть „Манчестер Юнайтед“.

Были разговоры о его переходе в Китай или МЛС, но он все еще годен для топ-клубов Англии. Если бы Моуриньо дал добро, то клубы АПЛ выстроились бы в очередь за Руни».

Ранее форвард «красных дьяволов» отметил, что счастлив находиться в МЮ, но хотел бы чаще выходить на поле.