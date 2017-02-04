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Канунников: «Многое потерял за три месяца восстановления от травмы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Рубин, Канунников Максим
Сегодня, 05:19 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Рубина» Максим Канунников рассказал о своем восстановлении после травмы и о том, как проходит подготовка команды на сборе в Испании:

«Все отлично. Плотный график и интенсивность тренировок компенсируются атмосферой и разнообразием упражнений. Все работают с желанием, все упражнения идут через мяч, а игрокам всегда легче работать через мяч, чем, например, просто выполнять бег. Поэтому физические нагрузки легче воспринимаются. Работаем полным ходом, готовимся к возобновлению чемпионата.

Как я себя чувствую после травмы? Многое потерял за три месяца, которые восстанавливался. Они прошли. Ждал, когда закончится отпуск. Первый сбор работал в немного облегченном режиме, сейчас уже работаю на максимальных скоростях вместе с командой. Будем прибавлять, в том числе через контрольные игры. Думаю, к официальным матчам будем в оптимальной форме. Наша задача работать и думать о ближайших матчах».

О задачах, поставленных «Рубином» на втором тренировочном сборе, рассказал главный тренер казанского клуба Хави Грасия.

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