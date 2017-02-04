Эвра: «В МЮ есть человек, который не хотел моего возвращения»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра, зимой перебравшийся из «Ювентуса» в «Марсель», рассказал, что был близок к переходу в МЮ, но сделка сорвалась из-за одного человека:

«Я был очень близок к возвращению в „Манчестер Юнайтед“. Я разговаривал на эту тему с Моуриньо, но в клубе есть человек, которому не понравилась такая идея. Думаю, даже фанаты были бы рады моему возвращению. Но когда я понял, что клуб не собирается ничего предпринимать, попросил своего агента искать другие варианты».

Эвра также объяснил, почему принял решение покинуть «Ювентус».