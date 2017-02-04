Дзюба: «Запомнил всех, кто ударил! Особенно Могилевец лютый»
Сегодня, 07:19 | Источник: Инстаграм Артёма Дзюбы | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в Instagram прокомментировал то, как одноклубники посвятили его в капитаны команды:
«Запомнил всех, парни, кто ударил! Особенно Паша Могилевец лютый».
Напомним, главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу объяснил, почему решил назначить капитаном команды Дзюбу.
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