Дзюба: «Запомнил всех, кто ударил! Особенно Могилевец лютый»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в Instagram прокомментировал то, как одноклубники посвятили его в капитаны команды:

«Запомнил всех, парни, кто ударил! Особенно Паша Могилевец лютый».

Запомнил всех, парни, кто ударил😈👀!!!!особенно Паша Могилевец лютый😂😭в 5км от всех👍 #капитанДзюба Видео опубликовано Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Фев 3 2017 в 7:23 PST

Напомним, главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу объяснил, почему решил назначить капитаном команды Дзюбу.