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Дзюба: «Запомнил всех, кто ударил! Особенно Могилевец лютый»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Дзюба Артём, Могилевец Павел
Сегодня, 07:19 | Источник: Инстаграм Артёма Дзюбы | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в Instagram прокомментировал то, как одноклубники посвятили его в капитаны команды:

«Запомнил всех, парни, кто ударил! Особенно Паша Могилевец лютый».

Напомним, главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу объяснил, почему решил назначить капитаном команды Дзюбу.

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После ставки Зенита» на Дзюбу «Соккер.ру» вспоминает о капитанах, ведь они отвечают за командный дух. Как думаете, в вашем клубе повязка у подходящего лидера?
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