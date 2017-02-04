«Ман Сити» поспорит с «Реалом» за Виллиама Карвалью

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» интересуются полузащитником лиссабонского «Спортинга» Виллиамом Карвалью. Согласно источнику, трансфер 24-летнего хавбека в «Ман Сити» стал вероятен, после того как португалец сменил футбольного агента. Теперь интересы игрока представляет брат наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы Пере Гвардиола.

В январе «Спортинг» отказал в продаже хавбека «Вест Бромвичу», который предлагал за футболиста 30 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Португалии на счету Карвалью 1 гол и 3 голевых передачи в 19 матчах, а также 5 желтых карточек.