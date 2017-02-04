«Ман Сити» поспорит с «Реалом» за Виллиама Карвалью
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Реал, Карвалью Виллиам, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 07:39 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный
«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» интересуются полузащитником лиссабонского «Спортинга» Виллиамом Карвалью. Согласно источнику, трансфер 24-летнего хавбека в «Ман Сити» стал вероятен, после того как португалец сменил футбольного агента. Теперь интересы игрока представляет брат наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы Пере Гвардиола.
В январе «Спортинг» отказал в продаже хавбека «Вест Бромвичу», который предлагал за футболиста 30 млн евро.
В текущем сезоне чемпионата Португалии на счету Карвалью 1 гол и 3 голевых передачи в 19 матчах, а также 5 желтых карточек.
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