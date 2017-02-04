Дмитрий Комбаров: «Чувствую себя так, будто мне 18 лет»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отметил, что не чувствует, что ему исполнилось 30 лет:

«На выходных хорошо отдохнул, отметили день рождения в широком кругу друзей. Хватило ли времени отойти от первых сборов? Как сказать. Отдохнули в меру возможности.

Я не чувствую, что мне 30. Ощущаю себя молодым. Будто мне 18 лет.

На вторых сборах предстоит тяжелая работа. С каким настроем поедешь, такая и будет работа».

Напомним, на втором сборе красно-белые сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 13 февраля в 14:00 по московскому времени.