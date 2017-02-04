«Спартак» отправился на второй сбор
«Спартак» отправился на свой второй сбор, который пройдет в Испании. Отметим, что вместе с основой будут работать футболисты «Спартака-2» Иван Хомуха и Игорь Леонтьев. А игроки второй команды «красно-белых», которые готовились к весенней части сезона под руководством Массимо Карреры в ОАЭ, Денис Кутин, восстанавливающийся после серьезной травмы, Александр Пуцко и Аяз Гулиев не примут участия в зарубежном сборе «Спартака» в Эстепоне.
Всего в Испанию отправилось 26 футболистов:
Вратари: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов,
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Маурисио, Сердар Таски, Иван Хомуха,
Полузащитники: Джано, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Зуев, Дмитрий Комбаров, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Квинси Промес, Артем Тимофеев, Фернандо, Игорь Леонтьев
Нападающие: Денис Давыдов, Зе Луиш и Луис Адриано.
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Коням не вылетить в фнл!!!
Всем удачи!!!