«Барселона» планирует бесплатно подписать Иско в 2018 году

Полузащитник «Реала» Иско, отказавшийся продлевать контракт со «сливочными», может оказаться в «Барселоне». Каталонский клуб планирует бесплатно подписать игрока в 2018 году, когда у него закончится контракт с «Реалом». Правда, сам футболист намерен покинуть Мадрид уже ближайшим летом.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 15 матчей в Примере, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.