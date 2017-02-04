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«Барселона» планирует бесплатно подписать Иско в 2018 году

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Барселона, Реал, Иско
Сегодня, 09:41 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Реала» Иско, отказавшийся продлевать контракт со «сливочными», может оказаться в «Барселоне». Каталонский клуб планирует бесплатно подписать игрока в 2018 году, когда у него закончится контракт с «Реалом». Правда, сам футболист намерен покинуть Мадрид уже ближайшим летом.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 15 матчей в Примере, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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