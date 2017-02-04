Почеттино: «Роузу сделали рентген, Н'Куду и Триппьер вне игры»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, как в команде обстоят дела с травмированными футболистами.

«Льорис тренировался и будет играть с „Мидлсбро“. Что касается Роуза, то ему сделали рентген колена, нужно немного подождать. Триппьер и Н'Куду вне игры».

«Тоттенхэм» примет «Мидлсбро» в рамках 24-го тура АПЛ. Начало матча сегодня, в 20:30 мск.