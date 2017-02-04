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Почеттино: «Роузу сделали рентген, Н'Куду и Триппьер вне игры»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Тоттенхэм, Триппьер Киран, Н'Куду Мбида Жорж-Кевин, Роуз Дэнни, Почеттино Маурисио , Льорис Уго
Сегодня, 09:55 | Источник: 90min.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, как в команде обстоят дела с травмированными футболистами.

«Льорис тренировался и будет играть с „Мидлсбро“. Что касается Роуза, то ему сделали рентген колена, нужно немного подождать. Триппьер и Н'Куду вне игры».

«Тоттенхэм» примет «Мидлсбро» в рамках 24-го тура АПЛ. Начало матча сегодня, в 20:30 мск.

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