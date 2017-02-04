Роналдиньо передаст свой «Золотой мяч» в музей «Барселоны»

Известный футболист Роналдиньо, недавно ставший послом «Барселоны», передаст клубу свой «Золотой мяч», который он получил по итогам 2005 года. Тогда бразилец выступал именно за «блаугранас». Отныне награда будет храниться в музее каталонцев.

Напомним, что в составе «Барселоны» Роналдиньо дважды стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.