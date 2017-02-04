Шалимов: «„Краснодар“ грубо теряет мячи в центре поля»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги контрольного матча с венгерским «Видеотоном» (0:0).

«„Видеотон“ был сильнее, чем предыдущие два соперника „Краснодара“. Это хороший спарринг. Радует, что мы не пропускаем третью игру подряд. Немного тревожит, что в трех играх мы не забили ни одного мяча в первых таймах. Моменты были. Нам дважды повезло не пропустить сегодня – вратарь выручил. Это тревожит. Нас не переигрывает соперник, а мы сами очень грубо теряем мячи на ровном месте в центре поля.

„Краснодару“ нужно думать о первых играх в Лиге Европы с „Фенербахче“. Конечно, там уровень игроков другой. Нас прощать не будут. Надо играть надежнее в передачах. Надо, чтобы игроки не боялись играть в футбол, а надежнее играли в центре. Впереди у нас 4 игры. Сейчас главное восстановиться».