Романцев: «Дзюба? Я сам стал капитаном через полгода»
Сегодня, 10:58 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал тот факт, что Артем Дзюба стал новым капитаном «Зенита».
«Полтора года – вполне нормальный срок. Я тоже стал капитаном через полгода. Если Артёма назначили, значит, тренер видит в нём лидерские качества. Чувствует, что у Дзюбы есть авторитет в коллективе. Надеюсь, с повязкой Артём заиграет ещё лучше».
Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года.
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Романцев: «Значит, авторитет у Дзюбы есть, и Луческу это почувствовал»
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