Рейтинг@Mail.ru

Романцев: «Дзюба? Я сам стал капитаном через полгода»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Дзюба Артём, Романцев Олег
Сегодня, 10:58 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал тот факт, что Артем Дзюба стал новым капитаном «Зенита».

«Полтора года – вполне нормальный срок. Я тоже стал капитаном через полгода. Если Артёма назначили, значит, тренер видит в нём лидерские качества. Чувствует, что у Дзюбы есть авторитет в коллективе. Надеюсь, с повязкой Артём заиграет ещё лучше».

Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:45, редактировал Сегодня 11:46
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 11:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:22 Шалимов: «„Краснодар“ грубо теряет мячи в центре поля» 4
06:59 Романцев: «Самедова нужно просто почаще успокаивать» 11
03:49 Нигматуллин: «Миранчук? К ситуации с ним привел извращенный российский футбол» 17
03:16 Романцев: «Ерёменко – один из моих любимых полузащитников» 17
02:05 Это'О: «Я говорил Смолову: „Тебе не хватает желания“» 4
01:47 Сабитов: «Думаю, что Фарфан не сможет адаптироваться в „Локомотиве“» 0
01:06 Нигматуллин: «Капитан – самый серьезный человек в команде, у Дзюбы с этим проблемы» 12
Вчера
21:53 Яровинский: «Траоре заслуживал критики, но не такой бессердечной» 19
16:24 Мутко: «В погоне за результатом проводить натурализацию мы не будем» 42
Станислав Горин
ЦСКА против «Спартака». Дерби, которого нет?
Армейцы Головин и Жамалетдинов с юношеской пылкостью заявили, что в «Спартак» не перейдут. «Соккер.ру» интересно, на деле дерби такое же принципиальное, как на словах?
Комментариев: 65
все материалы по этой теме
Турниры