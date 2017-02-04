Романцев: «Дзюба? Я сам стал капитаном через полгода»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал тот факт, что Артем Дзюба стал новым капитаном «Зенита».

«Полтора года – вполне нормальный срок. Я тоже стал капитаном через полгода. Если Артёма назначили, значит, тренер видит в нём лидерские качества. Чувствует, что у Дзюбы есть авторитет в коллективе. Надеюсь, с повязкой Артём заиграет ещё лучше».

Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года.