Марадона: «Если Бауса вызовет Икарди в сборную, то тоже станет предателем»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона категорически против вызова в национальную команду форварда «Интера» Мауро Икарди. Марадона не может простить игроку случай, когда он увел жену у своего друга и тогдашнего товарища по команде Макси Лопеса.

«Если главный тренер Бауса вызовет Икарди в сборную, то он тоже станет предателем», — сказал Марадона.

В этом сезоне Икарди наколотил 15 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах Серии А, но пока продолжает игнорироваться тренерским штабом сборной.