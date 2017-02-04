Марадона: «Если Бауса вызовет Икарди в сборную, то тоже станет предателем»
Сегодня, 11:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона категорически против вызова в национальную команду форварда «Интера» Мауро Икарди. Марадона не может простить игроку случай, когда он увел жену у своего друга и тогдашнего товарища по команде Макси Лопеса.
«Если главный тренер Бауса вызовет Икарди в сборную, то он тоже станет предателем», — сказал Марадона.
В этом сезоне Икарди наколотил 15 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах Серии А, но пока продолжает игнорироваться тренерским штабом сборной.
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Икарди, мягко говоря - подонок, увел жену у друга, затем еще и болельщикам дерзить начал.
Не буду описывать все, что я о нем думаю, как футболист отличный, как человек - 62о.
Интер стал менее уважаем в глазах общественности и особенно в глазах своих болельщиков после таких инцендентов.
Ты - медийная личность, ты - лицо клуба. И Интер, с помощью Икарди, довольно сильно запачкал его.