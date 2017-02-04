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Марадона: «Если Бауса вызовет Икарди в сборную, то тоже станет предателем»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Аргентина, Интер, Икарди Мауро, Марадона Диего , Бауса Эдгардо
Сегодня, 11:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона категорически против вызова в национальную команду форварда «Интера» Мауро Икарди. Марадона не может простить игроку случай, когда он увел жену у своего друга и тогдашнего товарища по команде Макси Лопеса.

«Если главный тренер Бауса вызовет Икарди в сборную, то он тоже станет предателем», — сказал Марадона.

В этом сезоне Икарди наколотил 15 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах Серии А, но пока продолжает игнорироваться тренерским штабом сборной.

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