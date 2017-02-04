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Бензема наносит менее одного удара в створ за матч

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Бензема Карим
Сегодня, 11:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Реала» Карим Бензема находится в крайне плохой форме, отмечают в Испании. В текущем сезоне на его счету лишь 0.8 удара в створ за матч, худший показатель наблюдается только у троих форвардов Ла Лиги. Для самого Бензема это также худший показатель за время всей своей карьеры в «Реале», которая началась в 2009 году. 

По прибытию в Мадрид у француза были проблемы с адаптацией, и в свой первый сезон Бензема наносил в среднем 0.96 удара за матч, но потом этот показатель начал расти, а в прошлом сезоне и вовсе достигал отметки 1.89.

Добавим, что безголевая серия Бензема насчитывает 5 матчей. В этом сезоне он провел 15 поединков в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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