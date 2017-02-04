Бензема наносит менее одного удара в створ за матч
Сегодня, 11:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Реала» Карим Бензема находится в крайне плохой форме, отмечают в Испании. В текущем сезоне на его счету лишь 0.8 удара в створ за матч, худший показатель наблюдается только у троих форвардов Ла Лиги. Для самого Бензема это также худший показатель за время всей своей карьеры в «Реале», которая началась в 2009 году.
По прибытию в Мадрид у француза были проблемы с адаптацией, и в свой первый сезон Бензема наносил в среднем 0.96 удара за матч, но потом этот показатель начал расти, а в прошлом сезоне и вовсе достигал отметки 1.89.
Добавим, что безголевая серия Бензема насчитывает 5 матчей. В этом сезоне он провел 15 поединков в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
Каталонцы попробуют завербовать первого за долгое время футболиста «Реала», и «Соккер.ру» вспоминает легенд, рискнувших сыграть за обоих грандов.
Вчера
Станислав Горин
«Соккер.ру» согласен, что у Моуриньо есть причины интересоваться контрактом Антуана, но важно найти ему место. Тонкий французский футболист заиграет в Манчестере?
15:01 Фото Дуэт из «Тоттенхэма» - среди претендентов на награду лучшему игроку Премьер-Лиги в январе 29
Или войдите через
Переход из Лиона в мадридскую пoмойку стал роковой ошибкой.не позволившей раскрыться.
Я конечно понимаю, то Реал не мешок как барса, которая скупает пол валенсии и маринует их, но это уже необходимая покупка.