Мутко: «В РФС никто не хочет работать, пока им минимум 300 тысяч не заплатишь»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, когда организация назначит нового спортивного директора. В январе РФС объявил о расторжении контракта со спортивным директором Николаем Писаревым, который отвечал за институт сборных команд, эта должность остается вакантной.

«Понимаете, сегодня вопрос лежит, прежде всего, в двух плоскостях. Первое, это экономика. РФС, который я принял, имел кредиторскую задолженность в 1,5 млрд рублей, на сегодня - 600 млн. Поэтому, понимая всю необходимость усиления, набора кадров, для меня все-таки сегодня самое главное - „выйти в ноль“.

Только на содержание 22 сборных команд обходится в 1,5 млрд рублей. Есть поверхностное видение, когда замечают только главную команду, но есть юноши, молодежь, и все это лежит на плечах РФС. Не говоря уже о массовом футболе, пляжном футболе, мини-футболе.

Вот вы мне говорите о каких-то кандидатурах, но никто не хочет работать, если ты минимум 300 тысяч не заплатишь. Я второй раз прихожу в нее (организацию) и хочу вывести бюджет в ноль».