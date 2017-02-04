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Мутко: «В РФС никто не хочет работать, пока им минимум 300 тысяч не заплатишь»

Соккер.Ру // Организация: РФС, Мутко Виталий
Сегодня, 12:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, когда организация назначит нового спортивного директора. В январе РФС объявил о расторжении контракта со спортивным директором Николаем Писаревым, который отвечал за институт сборных команд, эта должность остается вакантной.

«Понимаете, сегодня вопрос лежит, прежде всего, в двух плоскостях. Первое, это экономика. РФС, который я принял, имел кредиторскую задолженность в 1,5 млрд рублей, на сегодня - 600 млн. Поэтому, понимая всю необходимость усиления, набора кадров, для меня все-таки сегодня самое главное - „выйти в ноль“.

Только на содержание 22 сборных команд обходится в 1,5 млрд рублей. Есть поверхностное видение, когда замечают только главную команду, но есть юноши, молодежь, и все это лежит на плечах РФС. Не говоря уже о массовом футболе, пляжном футболе, мини-футболе.

Вот вы мне говорите о каких-то кандидатурах, но никто не хочет работать, если ты минимум 300 тысяч не заплатишь. Я второй раз прихожу в нее (организацию) и хочу вывести бюджет в ноль».

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