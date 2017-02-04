Геркус: «„Локомотив“ продолжает работу по трансферу Колкера»

Президент «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что клуб близок к подписанию защитника КПР Стивена Колкера.

«Мы все еще работаем по переходу Стивена Колкера. Договор с „Куинз Парк Рейнджерс“ согласован и подписан, с игроком обсуждаются детали будущего соглашения. Вчера в Лондоне мы встретились с игроком, встреча прошла очень позитивно. Стивен - замечательный парень, большой профессионал, амбициозный спортсмен. Задавал много вопросов о нашем клубе и чемпионате, о Москве.

Надеемся, что Стивен Колкер присоединится к нашей команде. Требуется еще немного времени, чтобы уладить формальности».

Клубы не разглашают детали возможной сделки, но, по данным источника, речь может идти о краткосрочной аренде с последующим правом выкупа 25-летнего англичанина.