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«Ницца» разорвала контракт с Веркаутереном

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Контракты, Ницца, Веркаутерен Жюльен
Сегодня, 13:50 | Источник: ФК "Ницца" | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Ниццы» Жюльен Веркаутерен покинул команду. Клуб решил расторгнуть договор с игроком, который в этом сезоне на поле не появлялся.  Футболист присоединился к клубу в 2014 году, но так и не смог закрепиться в составе, выступая преимущественно за дубль.

Ранее «Ницца» отдала в аренду «Саутгемптону» своего вратаря Муеза Хассена.

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