«Ницца» разорвала контракт с Веркаутереном

Полузащитник «Ниццы» Жюльен Веркаутерен покинул команду. Клуб решил расторгнуть договор с игроком, который в этом сезоне на поле не появлялся. Футболист присоединился к клубу в 2014 году, но так и не смог закрепиться в составе, выступая преимущественно за дубль.

Ранее «Ницца» отдала в аренду «Саутгемптону» своего вратаря Муеза Хассена.