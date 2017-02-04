«Ницца» разорвала контракт с Веркаутереном
Сегодня, 13:50 | Источник: ФК "Ницца" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Ниццы» Жюльен Веркаутерен покинул команду. Клуб решил расторгнуть договор с игроком, который в этом сезоне на поле не появлялся. Футболист присоединился к клубу в 2014 году, но так и не смог закрепиться в составе, выступая преимущественно за дубль.
Ранее «Ницца» отдала в аренду «Саутгемптону» своего вратаря Муеза Хассена.
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