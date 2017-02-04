Матч «Сельта» - «Реал» может быть перенесен из-за шторма
Сегодня, 13:59 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Поединок 21-го тура Примеры «Сельта» - «Реал», который намечен на завтра, может быть перенесен из-за сильнейшего шторма. Ветром даже снесло кусок крыши у домашнего стадиона галисийцев, а рабочие из-за непогоды не смогли сразу подобраться к месту разрушения.
В то же время отмечается, что на данный момент угрозы переноса нет, но если погода еще ухудшится, то всё возможно. Согласно прогнозу синоптиков, завтра шторм должен утихнуть.
Накануне в аналогичную ситуацию попал «Депортиво», матч которого с «Бетисом» также был перенесен из-за непогоды.
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