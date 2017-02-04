«Рубин» проиграл «Осиеку» в контрольном матче

«Рубин» в своем контрольном матче в Испании уступил хорватскому «Осиеку», занимающему третье место в турнирной таблице местной лиги.

«Рубин» - «Осиек» - 1:2 (1:1)

Голы : Жонатас 38 — Перошевич 35, Гргич 51.

«Рубин»: Рыжиков, Бауэр (Кузьмин 62), Кверквелия (Санчес 62), Самбрано (Бурлак 62), Набиуллин (Устинов 62), Цакташ (Сонг 62), Камболов (Оздоев 62), Ахметов (Рочина 62), Жемалетдинов (Ткачук 62), Карадениз (Лестьенн 62), Жонатас (Канунников 62).

Завтра казанцы сыграют с японским клубом «Сенан Бельмаре».