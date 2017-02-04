«Челси» - «Арсенал»: стартовые составы
Сегодня, 14:32 | Источник: Твиттер ФК "Челси" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 24-го тура АПЛ «Челси» - «Арсенал».
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Азар, Педро, Диего Коста.
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Коклен, Уолкотт, Озил, Айвоби, Санчес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
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