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«Челси» - «Арсенал»: стартовые составы

Матч: ЧелсиЧелси-:-АрсеналАрсенал
Начало матча: Сегодня, 15:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 14:32 | Источник: Твиттер ФК "Челси" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 24-го тура АПЛ «Челси» - «Арсенал».

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Азар, Педро, Диего Коста.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Коклен, Уолкотт, Озил, Айвоби, Санчес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

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