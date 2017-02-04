Кейн: «А зачем мне уходить из „Тоттенхэма“?»

Нападающий «Тотенхэма» Харри Кейн признался, что счастлив в лондонском клубе и не собирается уходить.

«Большой клуб должен удерживать своих лидеров, и я люблю „Тоттенхэм“. Я работаю вместе с одним из лучших тренеров мира и с одной из лучших молодых команд, так зачем мне куда-то уходить?

Некоторые футболисты хотят заработать как можно больше денег, но я считаю, что одними деньгами счастье не построишь. Это приятный бонус, но для меня главное быть счастливым».

Контракт 23-летнего игрока со «шпорами» рассчитан до 2022 года.