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Кейн: «А зачем мне уходить из „Тоттенхэма“?»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Кейн Харри
Сегодня, 15:00 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Тотенхэма» Харри Кейн признался, что счастлив в лондонском клубе и не собирается уходить.

«Большой клуб должен удерживать своих лидеров, и я люблю „Тоттенхэм“. Я работаю вместе с одним из лучших тренеров мира и с одной из лучших молодых команд, так зачем мне куда-то уходить?

Некоторые футболисты хотят заработать как можно больше денег, но я считаю, что одними деньгами счастье не построишь. Это приятный бонус, но для меня главное быть счастливым».

Контракт 23-летнего игрока со «шпорами» рассчитан до 2022 года.

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