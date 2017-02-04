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Кьеллини: «Я бы никогда не перешел в „Интер“, особенно после кальчополи»

Матч: ЮвентусЮвентус-:-ИнтернационалеИнтернационале
Начало матча: Завтра, 22:45
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Кьеллини Джорджо
Сегодня, 15:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в преддверии матча против «Интера» заявил, что никогда бы не перешел в стан к «нерадзурри».

«Для тех, кто пережил кальчополи, игра с „Интером“ всегда будет не из разряда обычных. Пусть сейчас это противостояние и стало чуть менее ожесточенным. В составе с того времени остались только я и Буффон, но эта проблема остается актуальной для всех наших болельщиков.

Мог бы я перейти в „Интер“? Об этом не может быть и речи. Болельщики „Ювентуса“ любят меня, потому что видят мою любовь к клубу и то, как я полностью отдаюсь в матчах за команду.

Соперники ненавидят меня, потому что иногда я бываю несносным. Что же, я это признаю. Хотя в последнее время меня оставили в покое, ведь Бонуччи превзошел меня в этом плане».

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