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Иньеста и Бускетс не сыграют с «Атлетиком»

Матч: БарселонаБарселона-:-АтлетикАтлетик
Начало матча: Сегодня, 18:15
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Иньеста Андрес, Бускетс Серхио
Сегодня, 15:47 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитники «Барселоны» Андрес Иньеста и Серхио Бускетс по-прежнему травмированы и не смогут помочь своей команде в ближайшем матче с «Атлетиком». Оба игрока будут доступны только к следующему поединку 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико».

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