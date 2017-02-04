Иньеста и Бускетс не сыграют с «Атлетиком»

Полузащитники «Барселоны» Андрес Иньеста и Серхио Бускетс по-прежнему травмированы и не смогут помочь своей команде в ближайшем матче с «Атлетиком». Оба игрока будут доступны только к следующему поединку 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико».