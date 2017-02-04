Иньеста и Бускетс не сыграют с «Атлетиком»
Сегодня, 15:47 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитники «Барселоны» Андрес Иньеста и Серхио Бускетс по-прежнему травмированы и не смогут помочь своей команде в ближайшем матче с «Атлетиком». Оба игрока будут доступны только к следующему поединку 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико».
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
Каталонцы попробуют завербовать первого за долгое время футболиста «Реала», и «Соккер.ру» вспоминает легенд, рискнувших сыграть за обоих грандов.
Вчера
Станислав Горин
«Соккер.ру» согласен, что у Моуриньо есть причины интересоваться контрактом Антуана, но важно найти ему место. Тонкий французский футболист заиграет в Манчестере?
Или войдите через
https://www.youtube.com/watch?v=JG4CldthhNQ