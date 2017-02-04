Кузьмин: «Травма колена меня больше не беспокоит»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин сообщил, что его травма колена, из-за которой он был вне игры 9 месяцев, осталась в прошлом. Сегодня игрок впервые с мая вышел на поле, сыграв в контрольном матче с хорватским «Осиеком» (1:2).

«Сегодня я уже ничего не чувствовал, колено меня не беспокоило, никакого дискомфорта не было. Обидно только, что проиграли. Я с начала года вместе с командой полноценно тренируюсь и готовлюсь ко второй части сезона.

Все хорошо, очень рад, что вернулся на поле, благодарен всем, кто со мной был на протяжении этого долгого периода. Все-таки период восстановления был очень долгим и тяжелым. Спасибо всем, кто был рядом».