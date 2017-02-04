«Челси» дома обыграл «Арсенал»
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Челси» дома обыграл «Арсенал».
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» - «Арсенал» - 3:1 (1:0)
Голы: Алонсо 13, Азар 53, Фабрегас 85 – Жиру 90+1.
«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Давид Луис, Аспиликуэта, Мозес (Зума 88), Матич, Канте, Алонсо, Педро (Виллиан 84), Коста, Азар (Фабрегас 84).
Главный тренер: Антонио Конте.
«Арсенал»: Чех, Бельерин (Паулиста 17), Косьельни, Мустафи, Монреаль, Уолкотт (Уэлбек 70), Коклен (Жиру 65), Окслейд-Чемберлен, Озил, Айвоби, Санчес.
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Мустафи 23, Матич 70.
Судья: Аткинсон (Англия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Или войдите через
Арсенал ничего не показал,просто 0
Арсенал ничего не показал,просто 0
Слава богу рэмзи не играл еще. Этого вобще года три назад надо было продать.
В общем Арсенал с 2006 практически полностью разбавлен игроками среднего уровня.
Сейчас в команде топ это Санчез, Мустафи, и Жиру временами. Остальные просто ужас, с борнмутами не так видно это, но когда команда хоть немного более сплоченная у противника(как челси сегодня), то Арсенал уже сам как борнмут
жадный мудак если он отдал пасы то счет еще крупным мог быть.
Теперь помешать "Челси" могут только сами "аристократы".
Санчеса схавали, Чеха заставил ошибиться неутомимый Коста.
Вообще Коста старался и в отборе и конечно в атаке, мог два голевых отдать Педро и Аспи, сильно хотел сам забить, не повезло, но сыграл отлично.
Теперь нужно спокойно довести этот отрыв до логического конца.