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«Челси» дома обыграл «Арсенал»

Матч: ЧелсиЧелси3 : 1АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:23 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Челси» дома обыграл «Арсенал».

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Арсенал» - 3:1 (1:0)
Голы: Алонсо 13, Азар 53, Фабрегас 85Жиру 90+1.

«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Давид Луис, Аспиликуэта, Мозес (Зума 88), Матич, Канте, Алонсо, Педро (Виллиан 84), Коста, Азар (Фабрегас 84).
Главный тренер: Антонио Конте.

«Арсенал»: Чех, Бельерин (Паулиста 17), Косьельни, Мустафи, Монреаль, Уолкотт (Уэлбек 70), Коклен (Жиру 65), Окслейд-Чемберлен, Озил, Айвоби, Санчес.
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Мустафи 23, Матич 70. 

Судья: Аткинсон (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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