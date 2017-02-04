«Оренбург» проиграл «Словацко» в контрольном матче
Сегодня, 18:13 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В рамках зимнего сбора «Оренбург» в товарищеском матче уступил чешскому «Словацко» со счетом 2:3. В составе российской команды голами отметились Саная и Шогенов. Последний забил свой мяч с пенальти.
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