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«Оренбург» проиграл «Словацко» в контрольном матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Оренбург, Словацко
Сегодня, 18:13 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В рамках зимнего сбора «Оренбург» в товарищеском матче уступил чешскому «Словацко» со счетом 2:3. В составе российской команды голами отметились Саная и Шогенов. Последний забил свой мяч с пенальти.

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