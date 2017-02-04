«Монако» - «Ницца»: стартовые составы

Чемпионская интрига приказала долго жить – «Челси» солидно переиграл в дерби конкурента, и «Соккер.ру» предлагает поздравить заслуженного лидера.

Конте помнит разгром на «Эмирейтс», и «Арсенал» без Венгера на бровке окажется в логове злого льва. «Соккер.ру» предлагает сделать прогнозы на лондонское дерби.