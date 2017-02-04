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«Монако» - «Ницца»: стартовые составы

Матч: МонакоМонако0 : 0НиццаНицца
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:28 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Ниццы» на матч 23-го тура чемпионата Франции.

«Монако»: Субашич, Глик, Сидибе, Менди, Фабиньо, Жемерсон, Бакайоко, Лемар, Силва, Фалькао, Жермен.
Запас: Де Санктис, Дирар, Моутиньо, Бошилья, Мбаппе, Диалло, Туре.

«Ницца»: Кардинале, Байсс, Данте, Суке, Дальберт, Сарр, Эйссерик, Сери, Сиприен, Балотелли, Плеа.
Запас: Бенитес, Беланда, Бурне, Вальтер, Ле Маршан, Донис, Козиелло.

Ранее «Марсель» проиграл «Метцу».

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