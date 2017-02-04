Венгер: «Алонсо забил со стопроцентным фолом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Челси» (1:3) в матче Премьер-Лиги.

«Первый гол был забит с фолом. Это было стопроцентное нарушение. Но мы сами не использовали свои шансы, и второй гол нас убил. Мы играли очень наивно, неуверенно. А „Челси“ играл мощно. Мы рисковали, а противник хорошо действовал в контратаках. Часто теряли мяч, не хватало зрелости и опыта. Индивидуально некоторые игроки выглядели не лучшим образом. Мы не дрались до конца, потому что на последних минутах все были разочарованы. Претендуем ли мы еще на титул? Это не лучшее время для таких вопросов. „Челси“ смотрится очень убедительно, его трудно победить».