Канте: «Борьба за титул ещё не окончена»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче Премьер-Лиги.

«Это была не лучшая наша игра, но результат очень важен. Борьба за титул еще не закончена, потому что много чего может случиться. Когда я играл во Франции, думал о том, чтобы не вылететь из Лиги 1. Не ожидал, что однажды выиграю титул в Англии. В прошлом году мы с „Лестером“ сотворили чудо, а в этом году пока ничего не выиграли».