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Канте: «Борьба за титул ещё не окончена»

Матч: ЧелсиЧелси3 : 1АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Канте Н'Голо
Сегодня, 18:40 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче Премьер-Лиги.

«Это была не лучшая наша игра, но результат очень важен. Борьба за титул еще не закончена, потому что много чего может случиться. Когда я играл во Франции, думал о том, чтобы не вылететь из Лиги 1. Не ожидал, что однажды выиграю титул в Англии. В прошлом году мы с „Лестером“ сотворили чудо, а в этом году пока ничего не выиграли».

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