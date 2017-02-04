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«Ливерпуль» уступил «Халл Сити»

Матч: Халл СитиХалл Сити2 : 0ЛиверпульЛиверпуль
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Халл Сити» обыграл «Ливерпуль».

Халл, стадион «КСОМ»

«Халл Сити» - «Ливерпуль» - 2:0 (1:0)
Голы: Ндиайе 44, Ниасс 84.

«Халл Сити»: Якупович, Элабделлауи, Магуайр, Раноккия, Робертсон, Гросицки (Мейлер 80), Ндиайе, Хаддлстоун, Эвандро (Таймон 62), Клукас, Эрнандес (Ниасс 65).
Главный тренер: Марко Силва.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Лукас, Милнер (Альберто Морено 83), Лаллана (Ориги 83), Хендерсон, Эмре Джан (Старридж 67), Мане, Фирмино, Филиппе Коутиньо.
Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Магуайр 27, Милнер 40, Таймон 74.

Судья: Мэйсон (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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