«Ливерпуль» уступил «Халл Сити»
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Халл Сити» обыграл «Ливерпуль».
Халл, стадион «КСОМ»
«Халл Сити» - «Ливерпуль» - 2:0 (1:0)
Голы: Ндиайе 44, Ниасс 84.
«Халл Сити»: Якупович, Элабделлауи, Магуайр, Раноккия, Робертсон, Гросицки (Мейлер 80), Ндиайе, Хаддлстоун, Эвандро (Таймон 62), Клукас, Эрнандес (Ниасс 65).
Главный тренер: Марко Силва.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Лукас, Милнер (Альберто Морено 83), Лаллана (Ориги 83), Хендерсон, Эмре Джан (Старридж 67), Мане, Фирмино, Филиппе Коутиньо.
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждения: Магуайр 27, Милнер 40, Таймон 74.
Судья: Мэйсон (Англия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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21.11.2016, 00:28
ответ пользователю ЛИВЕРПУЛЬ2005 (раскрыть)
Если Ливер( МС) не оторвётся на 6-10 балов после НГ от Челси , тогда капитан поднимет кубок над головой ! Запомни эти слова ))) Все идёт к тому что отрыв от Ливера и Мс будет 5-10 очков ......