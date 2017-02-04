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«Боруссия» Д - «РБ Лейпциг»: стартовые составы

Матч: БоруссияБоруссия0 : 0РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:09 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг» на матч 19-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» Д: Бюрки, Бартра, Дембеле, Ройс, Геррейру, Обамеянг, Папастатопулос, Шмельцер, Вайгль, Дурм, Пищек.
Запас: Вайденфеллер, Гинтер, Гетце, Шюррле, Пулишич, Кагава, Пасслак.

«РБ Лейпциг»: Гулаши, Бернардо, Орбан, Комппер, Хальстенберг, Хедира, Ильзанкер, Поульсен, Кейта, Кайзер, Зельке.
Запас: Кольторти, Шмитц, Войтковски, Бурк, Упамекано, Платц, Штраус.

Ранее «Бавария» сыграла вничью с «Шальке».

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