«Боруссия» Д - «РБ Лейпциг»: стартовые составы
Матч: Боруссия0 : 0РБ Лейпциг
Идет первый тайм
Сегодня, 20:09 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг» на матч 19-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» Д: Бюрки, Бартра, Дембеле, Ройс, Геррейру, Обамеянг, Папастатопулос, Шмельцер, Вайгль, Дурм, Пищек.
Запас: Вайденфеллер, Гинтер, Гетце, Шюррле, Пулишич, Кагава, Пасслак.
«РБ Лейпциг»: Гулаши, Бернардо, Орбан, Комппер, Хальстенберг, Хедира, Ильзанкер, Поульсен, Кейта, Кайзер, Зельке.
Запас: Кольторти, Шмитц, Войтковски, Бурк, Упамекано, Платц, Штраус.
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