«Барселона» забила три мяча в ворота «Атлетика»

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетик».

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» - «Атлетик» - 3:0 (2:0)

Голы: Алькасер 18, Месси 40, Видаль 67.

«Барселона»: тер Штеген, Алейш Видаль, Пике (Маскерано 46), Умтити, Матье, Арда Туран, Рафинья (Ракитич 54), Андре Гомеш, Месси (Серхи Роберто 64), Пако Алькасер, Неймар.

Главный тренер: Луис Энрике.

«Атлетик»: Ираисос, Де Маркос, Ляпорт, Альварес, Баленсиага, Лекуэ (Адурис 52), Сан-Хосе (Эчеварриа 59), Итурраспе, Рауль Гарсия (Эрасо 74), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Пике 22, Итурраспе 27, Де Маркос 34, Ляпорт 70.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.