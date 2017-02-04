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«Барселона» забила три мяча в ворота «Атлетика»

Матч: БарселонаБарселона3 : 0АтлетикАтлетик
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:12 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетик».

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» - «Атлетик» - 3:0 (2:0)
Голы: Алькасер 18, Месси 40, Видаль 67.

«Барселона»: тер Штеген, Алейш Видаль, Пике (Маскерано 46), Умтити, Матье, Арда Туран, Рафинья (Ракитич 54), Андре Гомеш, Месси (Серхи Роберто 64), Пако Алькасер, Неймар.
Главный тренер: Луис Энрике.

«Атлетик»: Ираисос, Де Маркос, Ляпорт, Альварес, Баленсиага, Лекуэ (Адурис 52), Сан-Хосе (Эчеварриа 59), Итурраспе, Рауль Гарсия (Эрасо 74), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Пике 22, Итурраспе 27, Де Маркос 34, Ляпорт 70. 

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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