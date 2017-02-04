«Барселона» забила три мяча в ворота «Атлетика»
В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетик».
Барселона, стадион «Камп Ноу»
«Барселона» - «Атлетик» - 3:0 (2:0)
Голы: Алькасер 18, Месси 40, Видаль 67.
«Барселона»: тер Штеген, Алейш Видаль, Пике (Маскерано 46), Умтити, Матье, Арда Туран, Рафинья (Ракитич 54), Андре Гомеш, Месси (Серхи Роберто 64), Пако Алькасер, Неймар.
Главный тренер: Луис Энрике.
«Атлетик»: Ираисос, Де Маркос, Ляпорт, Альварес, Баленсиага, Лекуэ (Адурис 52), Сан-Хосе (Эчеварриа 59), Итурраспе, Рауль Гарсия (Эрасо 74), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Пике 22, Итурраспе 27, Де Маркос 34, Ляпорт 70.
Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Сегодня понравилось почти все,учитывая ротацию,сыграли просто отлично!
Видаль просто бомбардирище!
Сегодня понравилось почти все,учитывая ротацию,сыграли просто отлично!
Видаль просто бомбардирище!
ЛЕ
Я в принципе не понимаю, как можно заменить две "лл" на две "жж", или "с" на удвоение "ж". Ну, с "Аяксом" в принципе возможно. Ты точно ничего не путаешь?
но пока рано говорить о том . смог бы ли он справится с такой ответственностью
одно дело сотон и эвертон
другое барса
если в топ клубе что то покажет
имея там давление . на результат титулы итд. то тогда можна говорить
а энрике уже не мало выграл
да и микроклимат вешь очень важная
даже самая важная я бы сказал
когда в команде такие имена
Не заслуживаешь ты доверия и серьезного внимания,шваль интернетная.