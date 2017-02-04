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Клопп: «В чем смысл владения мячом?»

Матч: Халл СитиХалл Сити2 : 0ЛиверпульЛиверпуль
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2015/2016, Заграница: мнение, Клопп Юрген
Сегодня, 20:41 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Халл Сити» (0:2).

«Мы играли плохо. В первом тайме точно действовали не лучшим образом, дали легко забить. Я недоволен. А вот после перерыва играли так, что с нами никто не смог бы справиться, действуй мы подобным образом на протяжении всего матча. Нужно просыпаться. Мы много владели мячом. Но что это значит? Это хорошо, когда ты что-то создаешь. Мы от себя такого не ожидали. Нужно критически оценить игру, ответить на вопросы, отреагировать. Победу необходимо заслужить. Необходимо создавать моменты и забивать голы. У меня сейчас много мыслей, но я не все могу озвучить. Мне нужно обдумать ситуацию».

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