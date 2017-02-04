Клопп: «В чем смысл владения мячом?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Халл Сити» (0:2).

«Мы играли плохо. В первом тайме точно действовали не лучшим образом, дали легко забить. Я недоволен. А вот после перерыва играли так, что с нами никто не смог бы справиться, действуй мы подобным образом на протяжении всего матча. Нужно просыпаться. Мы много владели мячом. Но что это значит? Это хорошо, когда ты что-то создаешь. Мы от себя такого не ожидали. Нужно критически оценить игру, ответить на вопросы, отреагировать. Победу необходимо заслужить. Необходимо создавать моменты и забивать голы. У меня сейчас много мыслей, но я не все могу озвучить. Мне нужно обдумать ситуацию».