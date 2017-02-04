«Монако» разгромил «Ниццу» и вышел в единоличные лидеры Лиги 1
Сегодня, 20:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 23-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Ниццу».
Монако, стадион «Луи II»
«Монако» - «Ницца» - 3:0 (0:0)
Голы: Жермен 47, Фалькао 60, Фалькао 81.
«Монако»: Субашич, Глик, Сидибе, Фабиньо, Менди, Жемерсон, Бакайоко, Лемар, Силва (Дирар 88), Фалькао (Мбаппе 90), Жермен (Моутиньо 77).
Главный тренер: Леонарду Жардим.
«Ницца»: Кардинале, Данте, Байсс, Дальберт, Сарр (Беланда 64), Суке, Эйссерик, Плеа, Сери, Сиприен, Балотелли.
Главный тренер: Люсьен Фавр.
Предупреждения: Сери 13, Жемерсон 57.
Судья: Бастьен (Франция).
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