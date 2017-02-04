«Барселона» и «Монако» первыми забили сто мячей за сезон

«Барселона» и «Монако» сегодня добились любопытного статистического достижения. Обе команды преодолели отметку в сто забитых голов за сезон. Они сделали это первыми среди клубов из топовых европейских лиг. «Монако» обыграл «Ниццу» со счетом 3:0, а «Барселона» - «Атлетик» с таким же счетом. Свою сотню мячей монегаски забили в 38 матчах, а каталонцы – в 36.