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«Барселона» и «Монако» первыми забили сто мячей за сезон

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Барселона, Монако
Сегодня, 21:43 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Сергей Иванов

«Барселона» и «Монако» сегодня добились любопытного статистического достижения. Обе команды преодолели отметку в сто забитых голов за сезон. Они сделали это первыми среди клубов из топовых европейских лиг. «Монако» обыграл «Ниццу» со счетом 3:0, а «Барселона» - «Атлетик» с таким же счетом. Свою сотню мячей монегаски забили в 38 матчах, а каталонцы – в 36.

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