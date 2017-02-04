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«Болонья» - «Наполи»: стартовые составы

Матч: БолоньяБолонья-:-НаполиНаполи
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:13 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Болоньи» и «Наполи» на матч 23-го тура чемпионата Италии.

«Болонья»: Миранте, Торосидис, Майетта, Оиконому, Масина, Джемаили, Риццо, Пульгар, Надь, Дестро, Крейчи.
Запас: Да Коста, Тайдер, Верди, Ди Франческо, Мбайе, Донса, Хеландер, Умар, Петкович, Гастальделло, Сарр.

«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Максимович, Хисай, Гулам, Гамшик, Зелиньски, Диавара, Мертенс, Кальехон, Инсинье.
Запас: Рафаэл, Стринич, Джаккерини, Аллан, Жоржиньо, Маджо, Кирикеш, Сепе, Кулибали, Рог, Паволетти, Милик.

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