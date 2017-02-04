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Дубль Торреса принёс «Атлетико» победу над «Леганесом»

Матч: АтлетикоАтлетико2 : 0ЛеганесЛеганес
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Торрес Фернандо
Сегодня, 22:18 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Леганес».

Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон»

«Атлетико» - «Леганес» - 2:0 (1:0)
Голы: Торрес 15, Торрес 51.
Нереализованный пенальти: Гризманн 15 (вратарь).

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи, Гайтан (Феррейра-Карраско 57), Коке, Сауль (Корреа 46), Фернандо Торрес, Гризманн (Врсалько 73).
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Леганес»: Яго, Сиовас, Инсуа Бланко, Бустинса, Диас (Мартин 72), Рико, Моран (Мачис 77), Лопес, Шимановски, Буэно, Герреро, Самуэль Гарсия.
Главный тренер: Асьер Гаритано.

Предупреждения: Моран 30, Савич 32. 

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

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