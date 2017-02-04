Дубль Торреса принёс «Атлетико» победу над «Леганесом»
Сегодня, 22:18 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 21-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Леганес».
Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон»
«Атлетико» - «Леганес» - 2:0 (1:0)
Голы: Торрес 15, Торрес 51.
Нереализованный пенальти: Гризманн 15 (вратарь).
«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи, Гайтан (Феррейра-Карраско 57), Коке, Сауль (Корреа 46), Фернандо Торрес, Гризманн (Врсалько 73).
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Леганес»: Яго, Сиовас, Инсуа Бланко, Бустинса, Диас (Мартин 72), Рико, Моран (Мачис 77), Лопес, Шимановски, Буэно, Герреро, Самуэль Гарсия.
Главный тренер: Асьер Гаритано.
Предупреждения: Моран 30, Савич 32.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
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