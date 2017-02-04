«Тоттенхэм» одолел дома «Мидлсбро»

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро».

Лондон, стадион «Уайт Харт Лейн»

«Тоттенхэм» - «Мидлсбро» - 1:0 (0:0)

Гол: Кейн 58 (пен).

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Уокер, Дэйвис, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс 88), Сон (Сиссоко 81), Кейн (Янссен 90+3).

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Мидлсбро»: Виктор Вальдес, Фабио, Эспиноса, Чемберс, Гибсон, Даунинг (Гедиура 62), Форшоу (Стуани 62), де Рон, Клейтон, Траоре (Бэмфорд 79), Негредо.

Главный тренер: Айтор Каранка.

Предупреждение: де Рон 38.

Судья: Клаттенбург (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.