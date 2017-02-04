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«Тоттенхэм» одолел дома «Мидлсбро»

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм1 : 0МидлсброМидлсбро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро».

Лондон, стадион «Уайт Харт Лейн»

«Тоттенхэм» - «Мидлсбро» - 1:0 (0:0)
Гол: Кейн 58 (пен).

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Уокер, Дэйвис, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс 88), Сон (Сиссоко 81), Кейн (Янссен 90+3).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Мидлсбро»: Виктор Вальдес, Фабио, Эспиноса, Чемберс, Гибсон, Даунинг (Гедиура 62), Форшоу (Стуани 62), де Рон, Клейтон, Траоре (Бэмфорд 79), Негредо.
Главный тренер: Айтор Каранка.

Предупреждение: де Рон 38. 

Судья: Клаттенбург (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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