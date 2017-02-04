«РБ Лейпциг» проиграл в Дортмунде

В матче 19-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» обыграла «РБ Лейпциг».

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»

«Боруссия» (Дортмунд) – «РБ Лейпциг» - 1:0 (1:0)

Гол: Обамеянг 35.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.