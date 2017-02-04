«РБ Лейпциг» проиграл в Дортмунде
Матч: Боруссия1 : 0РБ Лейпциг
Сегодня, 22:30 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 19-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» обыграла «РБ Лейпциг».
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»
«Боруссия» (Дортмунд) – «РБ Лейпциг» - 1:0 (1:0)
Гол: Обамеянг 35.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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