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Матч «Анжи» с «Элязыгспором» был прерван из-за потасовки

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Анжи, Элязыгспор
Вчера, 22:38 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Сергей Иванов

«Анжи» объяснил, почему контрольный матч на сборе с турецким «Элязыгспором» был прерван досрочно при счете 1:0.

«К сожалению, матч „Анжи“ – „Элязыгспор“ был прерван из-за потасовки в самом конце первого тайма. После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят.

Потасовка завязалась после успешного отбора мяча Хадарцевым. Соперники как по команде набросились на Батраза. На поле моментально оказалась вся скамейка запасных Элязыгспора. Главный тренер „Анжи“ принял решение увести команду в раздевалку.

Напомним, несколько лет назад контрольный матч с этим же соперником также завершился массовой потасовкой».

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