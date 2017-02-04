Матч «Анжи» с «Элязыгспором» был прерван из-за потасовки
Вчера, 22:38 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Сергей Иванов
«Анжи» объяснил, почему контрольный матч на сборе с турецким «Элязыгспором» был прерван досрочно при счете 1:0.
«К сожалению, матч „Анжи“ – „Элязыгспор“ был прерван из-за потасовки в самом конце первого тайма. После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят.
Потасовка завязалась после успешного отбора мяча Хадарцевым. Соперники как по команде набросились на Батраза. На поле моментально оказалась вся скамейка запасных Элязыгспора. Главный тренер „Анжи“ принял решение увести команду в раздевалку.
Напомним, несколько лет назад контрольный матч с этим же соперником также завершился массовой потасовкой».
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Александр Чистяков
Первый сбор «Спартака» в ОАЭ завершен, и хотя Каррера собирается решать главные задачи подготовительного периода в Испании, «Соккер.ру» подметил кое-что интересное.
Или войдите через
своими комментами,как это бывало уже не раз в таких случаях.
Проявили бы так сказать,солидарность на международном уровне,
ну а уродцы,которые здесь гадости пишут,и впрямь далеки от футбола.
Как в анекдоте с кошкой, которая завтра опять туда пойдет. Анжи в следующем году опять туда поедет.