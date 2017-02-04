Маргасов перешёл в «Локомотив»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Локомотив М, Крылья Советов, Маргасов Тимофей
Вчера, 23:11 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Сергей Иванов
Как и ожидалось, защитник Тимофей Маргасов, покинувший «Крылья Советов», перебрался в «Локомотив». Футболист подписал с москвичами контракт, детали которого не разглашаются. В «Локомотиве» он будет выступать под 3-м номером.
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